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Во Франции новый предвыборный скандал
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29 Марта 2017 15:12

Во Франции новый предвыборный скандал

Экс премьер-министр страны социалист Мануэль Вальс заявляет, что намерен поддержать на президентских выборах кандидата-центриста Эммануэля Макрона, но не претендента от своей партии Бенуа Амона. При этом Вальс подчеркивает, что в предвыборной кампании Макрона он не намерен каким-либо образом участвовать. В январе этого года экс-министр образования Бенуа Амон стал лидером по итогам праймериз Соцпартии. Тогда он обошел своего главного соперника Мануэля Вальса. Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 23 апреля.

 

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