Во Франции нарастают протестные настроения

28 Апреля 2017 12:04

Во Франции перед вторым туром президентских выборов нарастают протестные настроения. Так, в Ренне спецназ применил слезоточивый газ, чтобы не допустить митингующих студентов и школьников в центр города. Разгонять пришлось и группу из 50 молодых людей, которая пыталась заблокировать железнодорожную станцию. Протесты прошли в Нанте и отдельных районах Парижа - там для разгона толпы полиция тоже применила спецсредства. Напомним, на финишную прямую вышли центрист Эммануэль Макрон и ультраправая Марин Ле Пен. По данным соцопросов, меньше трети граждан довольны выбором, который им предстоит сделать 7 мая. Остальных не устраивает ни тот, ни другой кандидат.