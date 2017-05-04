Во Франции накаляются предвыборные страсти

5 Мая 2017 12:02

Во Франции накаляются страсти в преддверии второго тура президентских выборов, который назначен на 7 мая. Кандидат от движения "Вперед" Эммануэль Макрон обвинил своего оппонента лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен во лжи. И подал в суд на ее штаб за клевету. Скандал разразился в ходе последних теледебатов. Во время словесной баталии Ле Пен заявила, что у Макрона есть скрытый банковский счет на Багамах.

Причем сообщение, в котором утверждалось, что у него такой офшорный счет есть, появилось в Интернете за несколько часов до начала дискуссии. В штабе Макрона утверждают, что это типичные фейковые новости, цель которых повлиять на исход выборов. Согласно последним опросам, за Макрона готовы отдать свой голос 62 процента избирателей, за Ле Пен - 38.