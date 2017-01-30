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Во Франции известен третий кандидат на пост президента
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30 Января 2017 07:03

Во Франции известен третий кандидат на пост президента

Экс-министр образования Бенуа Амон выиграл второй раунд праймериз Соцпартии. Он опередил бывшего премьер-министра Мануэля Вальса. И теперь станет участником президентской гонки. Правда, по мнению экспертов, шансы у Амона стать главой Пятой Республики невелики. Сегодня симпатии французов на стороне правоцентриста Франсуа Фийона и лидера "Национального фронта" -Марин Ле Пен. Напомним, первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля. 

  

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