Во Франции известен третий кандидат на пост президента

30 Января 2017 07:03

Экс-министр образования Бенуа Амон выиграл второй раунд праймериз Соцпартии. Он опередил бывшего премьер-министра Мануэля Вальса. И теперь станет участником президентской гонки. Правда, по мнению экспертов, шансы у Амона стать главой Пятой Республики невелики. Сегодня симпатии французов на стороне правоцентриста Франсуа Фийона и лидера "Национального фронта" -Марин Ле Пен. Напомним, первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля.