18 Апреля 2017 09:01

Во Франции до первого тура голосования остается всего 5 дней, а однозначного фаворита до сих пор нет. Кандидаты продолжают агитацию. Так, в Париже накануне прошло сразу два митинга: лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона и его главного соперника - лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен. На митинге последняя в случае победы пообещала закрыть границы. Такое выступление понравилось далеко не всем. Неизвестная с букетом цветов прорвалась к трибуне. Девушку задержали.

Протесты не утихают на улицах Пятой республики. Накануне активисты жгли дымовые шашки, высказывали недовольство в адрес Ле Пен. Толпу пришлось разгонять слезоточивым газом.