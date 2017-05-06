В мире
6 Мая 2017 09:06
Во Франции - день тишины
Завтра - второй, решающий тур президентских выборов. Сегодня запрещена любая публикация прогнозов. Также нельзя проводить предвыборные митинги. Накануне социологические службы сообщили, что в этот раз, вероятно, будет побит антирекорд по активности электората. Обычно во Франции президентские выборы вызывают большой интерес. Согласно опросам разных компаний, во втором туре глава движения "Вперед!" Эммануэль Макрон победит лидера националистов Марин Ле Пен при соотношении в среднем 60 процентов против 40-ка.
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