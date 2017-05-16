Внучка императора Японии выйдет замуж и потеряет титул принцессы

17 Мая 2017 15:07

Старшая дочь японского принца Акисино и первая внучка императора Акихито, принцесса Мако, приняла решение отказаться от привилегий императорской семьи ради брака с однокурсником. Официально о помолвке будет объявлено в июне, свадьба состоится в 2018 году. После этого Мако официально покинет императорскую семью и станет обычной гражданкой Японии.