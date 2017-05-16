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Внучка императора Японии выйдет замуж и потеряет титул принцессы
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17 Мая 2017 15:07

Внучка императора Японии выйдет замуж и потеряет титул принцессы

Старшая дочь японского принца Акисино и первая внучка императора Акихито, принцесса Мако, приняла решение отказаться от привилегий императорской семьи ради брака с однокурсником. Официально о помолвке будет объявлено в июне, свадьба состоится в 2018 году. После этого Мако официально покинет императорскую семью и станет обычной гражданкой Японии.

  

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