30 Декабря 2016 21:05

В международной повестке внимание СМИ приковано к очередному скандалу между Москвой и Вашингтоном. Избрав дальновидную стратегию, Президент России Владимир Путин отказался отвечать на новые антироссийские санкции США и заявил, что Россия не станет высылать американских дипломатов. Накануне действующий президент США наложил санкции на разведслужбы и ряд частных лиц из России и выдворяет 35 российских дипломатов. Резкие шаги последовали за докладом ФБР, расследовавшим атаки хакеров против Демократической партии. По словам Путина, новые шаги Администрации США являются провокационными и направленными на дальнейший подрыв российско-американских отношений. При этом добавил, что у России есть все основания для адекватного ответа. Кстати, избранный президент Дональд Трамп заявил, что Штатам стоит забыть о претензиях относительно якобы хакерских атак России и двигаться дальше.

Крупнейшая высылка российских дипломатов из США за последние 30 лет. Холодный душ под Новый год.

Эрик Шульц, заместитель пресс-секретаря Белого дома: "Россия участвовала в злонамеренной кибердеятельности с целью вмешательства в наши выборы. Будут отменены верительные грамоты сотрудников посольства. Таким образом, они лишатся дипломатической неприкосновенности, станут персонами нон грата и должны будут покинуть страну".

Но стоит заметить, что меры приняты не в прямой связи с хакерскими атаками. В заявлении Белого дома говорится, что американские дипломаты в России в течение двух лет "подвергаются преследованию со стороны российской полиции и спецслужб". Упоминаются "вынужденное закрытие 28 американских уголков" для проведения культурных мероприятий в России, а также "блокирование попыток начать строительство нового, более безопасного генконсульства в Санкт-Петербурге". МИД России, как и предусматривают дипломатические нормы, отреагировал готовностью к зеркальным мерам.

Сергей Лавров, Министр иностранных дел России: "МИД России вместе с коллегами из других ведомств внес предложение на рассмотрение президента России о том, чтобы объявить персонами нон грата 31 сотрудника посольства США в Москве и 4 дипломатов из генконсульства в Санкт-Петербурге".

Президент Владимир Путин с ответом долго ждать себя не заставил: "Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать, исходя из политики, которую будет проводить Администрация Президента Дональда Трампа... Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать".

А российским дипломатам дано 72 часа, чтобы покинуть территорию США. Сотрудники дипмиссий сообщили, что столкнулись с проблемами при покупке билетов в Россию. Для них все это стало полной неожиданностью, люди готовились встречать любимый праздник - Новый год.

"Вместо элегантной точки - жирная клякса". Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Администрацию Барака Обамы "внешнеполитическими неудачниками", отметив, что "Обама нанес Вашингтону пощечину, максимально увеличив количество неотложных дел для приходящей команды". И в команде республиканца полагают, что ограничительные меры Администрации Обамы направлены против его преемника.

Комментарий самого новоизбранного президента США был краток: "Пришло время для нашей страны перейти к более великому и лучшему", - заявил Трамп и пообещал лично встретиться с главными разведчиками.

Келлиэнн Конуэй, старший советник избранного президента США: "Даже те, кто поддерживает президента Обаму по большинству вопросов, говорят, что одна из причин того, что он сделал, это попытка загнать избранного президента Трампа в угол. Я не верю, что Владимир Путин мешал Клинтон участвовать в гонке в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане".

Трамп и ранее называл "смехотворными" заявления о том, что во время предвыборной кампании ему помогали хакеры, связанные с российскими властями. Его советник подчеркнула: ничто не могло навредить проигравшей демократке Клинтон больше, чем собственная провальная стратегия. А ведущий обозреватель The Washington Post Карен Де Янг считает, что избранный президент Дональд Трамп может "снять принятые Обамой санкции своим президентским указом".





Россия направит в США самолет за своими дипломатами и их семьями. По последней информации, Россия направит самолет за своими дипломатами и их семьями в США,- сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Кремль.

"Для выезда российских дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда "Россия" Управления делами Президента России", - сообщили в администрации президента.