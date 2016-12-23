Внимание мировых СМИ было сегодня приковано к теракту на Мальте

23 Декабря 2016 19:03

Напомню, двое мужчин захватили аэробус, на борту которого находились свыше ста пассажиров. На этот час все заложники освобождены. Выходили они двумя партиями: сначала женщины и ребенок, потом мужчины. Около часа на борту оставались лишь несколько членов экипажа, позже они тоже были отпущены. На спецоперацию по освобождению и задержанию преступников ушло несколько часов.

Напомню, самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways сел на Мальте сегодня днем. Борт вылетел из города Сабха и направлялся в Триполи - столицу Ливии. По данным агентства "Рейтер", среди пассажиров были ливийские парламентарии.

Двое неизвестных угрожали взорвать самолет, у них были ручные гранаты. Террористы принадлежат к группировке "Аль-Фатих аль-Джадид". Требовали мужчины политубежища на Мальте, а также освобождения сына Муаммара Каддафи.