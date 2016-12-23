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Внимание мировых СМИ было сегодня приковано к теракту на Мальте
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23 Декабря 2016 19:03

Внимание мировых СМИ было сегодня приковано к теракту на Мальте

Напомню, двое мужчин захватили аэробус, на борту которого находились свыше ста пассажиров. На этот час все заложники освобождены. Выходили они двумя партиями: сначала женщины и ребенок, потом мужчины. Около часа на борту оставались лишь несколько членов экипажа, позже они тоже были отпущены.  На спецоперацию по освобождению и задержанию преступников ушло несколько часов.  

Напомню, самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways сел на Мальте сегодня днем. Борт вылетел из города Сабха и направлялся в Триполи - столицу Ливии. По данным агентства "Рейтер", среди пассажиров были  ливийские парламентарии.

Двое неизвестных угрожали взорвать самолет, у них были ручные гранаты. Террористы принадлежат к группировке "Аль-Фатих аль-Джадид". Требовали мужчины политубежища на Мальте, а также освобождения сына Муаммара Каддафи.

 

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