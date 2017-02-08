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9 Февраля 2017 08:05

Вместо бейджа - микрочип

В Бельгии администрация компании Newfusion ввела своим сотрудникам под кожу электронные устройства. Чипы открывают двери в офисе, снимают блокировку с компьютеров и не только. Вживили микросхемы работникам фирмы в Бельгии впервые и исключительно по их собственному желанию. Отметим, что подкожный чип имеет размер рисового зернышка, а его стоимость составляет 100 евро.