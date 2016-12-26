26 Декабря 2016 19:03

Его "Неосторожный шепот" и "Последнее Рождество" вместе с ним пели романтики всего мира. Сегодня стало известно, что не стало Джорджа Майкла. Как заявил менеджер британского певца, причиной его смерти стала сердечная недостаточность. 53-летний музыкант скоропостижно скончался в своем доме в графстве Оксфордшир накануне вечером. В 2011 году Джордж Майкл перенес тяжелую форму пневмонии. Сообщалось, что тогда он был на грани жизни и смерти, а из-за аппарата искусственной вентиляции легких мог потерять голос. Однако позже - в том же году - артист объявил о полном выздоровлении. За свою карьеру Джордж Майкл получил множество музыкальных премий, в том числе три "Грэмми" и пять премий MTV, а еще безграничную любовь и абсолютное восхищение прекрасной половины человечества. Последний альбом Джорджа Майкла Symphonica вышел два года назад.