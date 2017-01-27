RSS В мире

28 Января 2017 09:12

Власти Турции рассматривают возможность отказа от договора с Евросоюзом о мигрантах

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. Ранее Верховный суд Греции отказал в экстрадиции восьмі турецких военных, которые прибыли в страну после того, как в Турции провалилась попытка госпереворота. Анкара назвала решение греческого суда политически мотивированным и обвинила Афины в нежелании бороться с терроризмом. По словам Чавушоглу, теперь Турция готова отказаться от договоренности с ЕС, в рамках которой мигранты, незаконно прибывшие в Грецию, переправляются в Турцию.