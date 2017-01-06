Власти Турции продлят режим чрезвычайного положения еще на три месяца

В мире
4 Января 2017 07:12
Власти Турции продлят режим чрезвычайного положения еще на три месяцаВласти Турции продлят режим чрезвычайного положения еще на три месяца, начиная с 19 января. Напомним, что особый режим ЧП введен в Турции после попытки военного переворота в июле прошлого года. В стране вспыхнули столкновения, в ходе которых погибли сотни человек. Мятеж был подавлен. В Турции продолжают происходить теракты. В эту новогоднюю ночь террорист в костюме Санта-Клауса расстрелял в Стамбуле 39 человек. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ.
Другие новости
06.01.2017 19:24 / В мире Авианосная группа ВМФ России покидает Сирию
06.01.2017 19:22 / В мире В плену у непогоды европейские страны
06.01.2017 15:08 / В мире Австрия намерена продлить пограничный контроль на неопределенный срок
06.01.2017 15:06 / В мире В Германии в общежитии для беженцев во время пожара пострадали 60 человек
06.01.2017 15:04 / В мире На Румынию обрушился сильнейший снегопад
06.01.2017 12:14 / В мире В Австрии полицейская группа будет расследовать дела о сексуальных домогательствах
06.01.2017 12:10 / В мире "Киндер-сюрпризы" и игрушки LEGO выбросило на берег острова Лангеог
06.01.2017 12:03 / В мире В Турции из-за непогоды перевернулся школьный автобус
06.01.2017 09:11 / В мире Первый в этом году выход в открытый космос совершат сегодня астронавты НАСА
06.01.2017 09:07 / В мире Католики сегодня отмечают праздник трех королей или Богоявление
06.01.2017 08:09 / В мире В Аризоне полицейские больше часа преследовали обнаженную угонщицу
06.01.2017 08:08 / В мире Вашингтон поддерживает проведение межсирийских переговоров в Астане
06.01.2017 07:17 / В мире Харбин принимает международный фестиваль льда и снега
06.01.2017 07:15 / В мире В Мексике не утихают протесты против резкого повышения стоимости бензина
06.01.2017 07:13 / В мире Анис Амри был незаконно зарегистрирован в соцслужбах Германии под 14-ю именами
06.01.2017 07:03 / В мире Мощные снегопады обрушились на Центральную Европу
05.01.2017 19:13 / В мире В Турции и Сирии сегодня прогремели взрывы
05.01.2017 19:09 / В мире Сложные погодные условия наблюдаются в ряде европейских стран
События
17.11.2016 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко журналистам российских региональных средств массовой информации (телеверсия)