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4 Января 2017 07:12

Власти Турции продлят режим чрезвычайного положения еще на три месяца

Власти Турции продлят режим чрезвычайного положения еще на три месяца, начиная с 19 января. Напомним, что особый режим ЧП введен в Турции после попытки военного переворота в июле прошлого года. В стране вспыхнули столкновения, в ходе которых погибли сотни человек. Мятеж был подавлен. В Турции продолжают происходить теракты. В эту новогоднюю ночь террорист в костюме Санта-Клауса расстрелял в Стамбуле 39 человек. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ.