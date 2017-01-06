Власти Таиланда готовятся к эвакуации жителей южных провинций

3 Января 2017 19:08

Сильные ливневые дожди привели к обширным наводнениям в регионе. Есть жертвы. По словам синоптиков, дожди не прекратятся еще как минимум 10 дней. Помощь жителям юга оказывают военные. В конце прошлого года наводнение в Таиланде коснулось почти 600 тысяч человек. Тогда местные власти объявили 11 южных провинций зоной стихийного бедствия.