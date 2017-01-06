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Власти Таиланда готовятся к эвакуации жителей южных провинций
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3 Января 2017 19:08

Власти Таиланда готовятся к эвакуации жителей южных провинций

Сильные ливневые дожди привели к обширным наводнениям в регионе. Есть жертвы. По словам синоптиков, дожди  не прекратятся еще как минимум 10 дней. Помощь жителям юга  оказывают военные. В конце прошлого года  наводнение в Таиланде коснулось почти 600 тысяч человек. Тогда  местные власти объявили 11 южных провинций зоной стихийного бедствия. 
 

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