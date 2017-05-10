Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Власти США пообещали награду за помощь в поимке Абу Мухаммада аль-Джулани
В мире
RSS
Власти США пообещали награду за помощь в поимке Абу Мухаммада аль-Джулани
Скачать Поделиться

11 Мая 2017 12:08

Власти США пообещали награду за помощь в поимке Абу Мухаммада аль-Джулани

Американский Госдеп пообещал награду за помощь в поимке главаря группировки "Джебхат ан-Нусра" Абу Мухаммада аль-Джулани. Речь идет о сумме в 10 миллионов долларов. Власти США гарантируют стопроцентную конфиденциальность за предоставленную информацию. Против аль-Джулани введены персональные санкции. В Штатах он внесен в список террористов.

  

Другие новости

Взрывы в Таиланде Выбухі ў Тайландзе 10.05.2017 07:10 / В мире Взрывы в Таиланде

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =