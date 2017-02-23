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Власти США намерены расширить ядерный потенциал страны
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24 Февраля 2017 08:02

Власти США намерены расширить ядерный потенциал страны

Президент Дональд Трамп в интервью агентству "Рейтер" заявил, что он хотел бы, чтобы Штаты были на вершине конкуренции в этой области. Он также назвал односторонней сделку с Россией по договору о сокращении и ограничении стратегических ядерных вооружений. Между тем, ФБР отказало Белому дому в требовании остановить утечки в СМИ информации о связях окружения президента Трампа с Россией. Полиция Нью-Йорка попросила членов конгресса возместить 24 миллиона долларов, потраченных на охрану миллиардера и его семьи в период смены президентов.

  

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