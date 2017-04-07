Власти Швеции продолжают расследование вчерашнего теракта в Стокгольме

8 Апреля 2017 21:11

В пятницу вечером грузовик на огромной скорости въехал в людей на улице Дроттнинггатан. Машина проехала 550 метров после чего врезалась в здание торгового центра. Жертвами атаки стали четыре человека, 15 получили ранения. Главным подозреваемым является задержанный по горячим следам уроженец Узбекистана. Ему 39 лет. Как пишут шведские СМИ, мужчина не отрицает причастности к теракту и не скрывает симпатий к группировке "Исламское государство".

Дан Элиассон, глава полицейского управления Швеции: "Подозреваемый был знаком нашим спецслужбам, но, как меня заверили, речь не шла о какой-то серьезной угрозе. Скорее, он был маргиналом. Мы также не можем сказать, были ли причастны к теракту другие лица. Мы делаем все, чтобы установить это".

Вместе со Швецией скорбит весь мир. В Стокгольм продолжают поступать соболезнования со всего света. В знак скорби и памяти по погибшим погасла главная достопримечательность Франции - Эйфелева башня.