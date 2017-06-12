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Власти Рима ввели запрет на купание в исторических фонтанах города
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13 Июня 2017 09:14

Власти Рима ввели запрет на купание в исторических фонтанах города

Власти Рима ввели запрет на купание в исторических фонтанах города, а также на пикники возле них. Нарушителей ждет штраф до 240 евро. Лимит касается и собак, которых нельзя поить и обливать из фонтанов. Кроме того, в водные сооружения нельзя бросать никакие предметы. Исключение - только для монет. Благодаря традиции оставлять их в воде - самый крупный фонтан Рима Трэви "заработал" в прошлом году рекордную сумму - почти полтора миллиона евро. Деньги направили на благотворительность.  

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