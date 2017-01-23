В мире
23 Января 2017 12:04
Власти китайского города Ухань превратили снос старых домов в шоу
Власти китайского города Ухань превратили снос старых домов в настоящее шоу. За десять секунд с лица земли были стерты 19 многоэтажек. На этих кадрах видно, как здания, подобно карточным домикам, обрушились одно за другим. Для достижения такого результата взрывотехникам понадобилось около пяти тонн тротила. Сообщается, что на месте снесенных построек построят современный бизнес-квартал.
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