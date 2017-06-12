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Власти Германии ввели дополнительный контроль на границе
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13 Июня 2017 08:04

Власти Германии ввели дополнительный контроль на границе

Поводом стал предстоящий саммит "Группы двадцати", который пройдет в Гамбурге в начале июля. Выборочные проверки будут вплоть до 11 июля. В МВД не ожидают существенных ограничений при пересечении госграницы. По данным немецкой стороны, введение дополнительного контроля согласовали с соседними странами и Еврокомиссией. Шенгенский кодекс разрешает подобные меры во время организации крупных мероприятий.

  

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