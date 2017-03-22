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Власти Германии объявили о депортации двух уроженцев своей страны
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22 Марта 2017 15:06

Власти Германии объявили о депортации двух уроженцев своей страны

Власти Германии объявили о депортации двух человек, арестованных по подозрению в причастности к террористической деятельности. Это первый случай выдворения людей, родившихся в семьях мигрантов на территории ФРГ. Мужчин возрастом 22 и 27 лет арестовали в начале февраля в городе Геттинген. Родители первого из них – мигранты из Нигерии. Второго – из Алжира. Полиция назвала арестованных потенциально опасными. Во время обысков у них нашли огнестрельное и холодное оружие, патроны и флаг террористической группировки "Исламское государство".

  

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