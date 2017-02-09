Власти ФРГ согласовали план по ускоренной высылке беженцев

10 Февраля 2017 07:07

Как сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, представители федеральных земель одобрили планы правительства об усовершенствовании системы высылки мигрантов, чьи заявки на получение убежища были отклонены. Один из разделов документа предусматривает создание федеральных пунктов депортации, где будут размещаться те, кому отказано в получении статуса беженца. В минувшем году в Германию приехали 280 тысяч соискателей этого статуса, из них 25 тысяч были депортированы, 55 покинули страну добровольно, получив валютные компенсации.