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Власти Чехии выясняют причины обрушения крыши нового спорткомплекса
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16 Января 2017 08:20

Власти Чехии выясняют причины обрушения крыши нового спорткомплекса

Инцидент произошел в субботу вечером в Ческа-Тршебова прямо во время городского турнира по футболу. В разгар игры раздался странный треск, после чего крыша комплекса постепенно начала оседать вниз. Благодаря тому, что обвал был постепенным, никто из участников матча не пострадал. Всем удалось быстро покинуть спортивный зал. Основной версией обрушения правоохранители называют большое количество снега на крыше здания.

 

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