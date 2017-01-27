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Власти Барселоны решили ограничить поток туристов
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28 Января 2017 15:05

Власти Барселоны решили ограничить поток туристов

Согласно новому плану, который утвердил городской совет, запрещается открывать в центре города новые отели, даже в случае закрытия старых. Кроме того, запрещено выдавать новые лицензии на размещение туристов в гостиницах, хостелах и апартаментах. Такое решение раскритиковали в индустрии туризма. Представители рынка утверждают, что сокращение турпотока навредит экономике города. В прошлом году Барселону, население которой составляет чуть больше полутора миллиона человек, посетили 32 миллиона туристов. Однако, согласно опросам, местные жители считают туризм главной проблемой города после безработицы.

  

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