Власти Барселоны решили ограничить поток туристов

28 Января 2017 15:05

Согласно новому плану, который утвердил городской совет, запрещается открывать в центре города новые отели, даже в случае закрытия старых. Кроме того, запрещено выдавать новые лицензии на размещение туристов в гостиницах, хостелах и апартаментах. Такое решение раскритиковали в индустрии туризма. Представители рынка утверждают, что сокращение турпотока навредит экономике города. В прошлом году Барселону, население которой составляет чуть больше полутора миллиона человек, посетили 32 миллиона туристов. Однако, согласно опросам, местные жители считают туризм главной проблемой города после безработицы.