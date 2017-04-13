Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Власти Афганистана рассказали об итогах авиаудара Штатов по тоннелям исламистов
В мире
RSS
Власти Афганистана рассказали об итогах авиаудара Штатов по тоннелям исламистов
Скачать Поделиться

14 Апреля 2017 12:06

Власти Афганистана рассказали об итогах авиаудара Штатов по тоннелям исламистов

36 боевиков убиты, мирное население не пострадало. Также удалось уничтожить три подземных канала, склад с оружием и боеприпасами. Напомним, утром стало известно, что США сбросили на афганскую провинцию Нангархар GBU-43B. Это мощнейшая неядерная бомба в мире - 9-тонный снаряд. Пентагон заявил, что это первое применение такой бомбы в бою. Президент Трамп назвал операцию успешной.

  

Другие новости

Стрельба в США 14.04.2017 08:00 / В мире Стрельба в США
Новая атака на Сирию Новая атака на Сірыю 13.04.2017 19:02 / В мире Новая атака на Сирию
Новый авиаудар по Cирии Новы авіяўдар па Сірыі 13.04.2017 15:19 / В мире Новый авиаудар по Cирии

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =