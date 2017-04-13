Власти Афганистана рассказали об итогах авиаудара Штатов по тоннелям исламистов

14 Апреля 2017 12:06

36 боевиков убиты, мирное население не пострадало. Также удалось уничтожить три подземных канала, склад с оружием и боеприпасами. Напомним, утром стало известно, что США сбросили на афганскую провинцию Нангархар GBU-43B. Это мощнейшая неядерная бомба в мире - 9-тонный снаряд. Пентагон заявил, что это первое применение такой бомбы в бою. Президент Трамп назвал операцию успешной.