21 Февраля 2017 19:07

Постпред России при ООН Виталий Чуркин посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписан в Кремле. Дипломат скоропостижно скончался накануне в Нью-Йорке. Причиной смерти, по предварительным данным, мог стать сердечный приступ. Виталий Чуркин умер за день до своего 65-летия. К зданию МИД России на Смоленской площади Москвы несут цветы и свечи. Память дипломата почтили и коллеги по ООН.

В их числе - Саманта Пауэр, с которой постпред нередко вступал в полемику. Она назвала Виталия Чуркина "маэстро дипломатии". С минуты молчания началось заседание Генассамблеи. У штаб-квартиры организации приспущены флаги. Накануне Совет Безопасности принял заявление по случаю смерти дипломата и выразил соболезнования семье посла, правительству и народу Российской Федерации. Между тем, как сообщает российский МИД, заявление, несмотря на его публикацию на сайте ООН, было блокировано председательствующей в Совбезе Украиной.