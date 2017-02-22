Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Виктор Янукович предложил создать спецкомиссию по расследованию расстрелов на Майдане Незалежности
В мире
RSS
Виктор Янукович предложил создать спецкомиссию по расследованию расстрелов на Майдане Незалежности
Скачать Поделиться

22 Февраля 2017 19:05

Виктор Янукович предложил создать спецкомиссию по расследованию расстрелов на Майдане Незалежности

Экс-президент Украины Виктор Янукович предложил создать спецкомиссию по расследованию расстрелов на Майдане Незалежности в феврале 2014. В интервью российскому агентству ТАСС политик заявил о своей непричастности к трагедии трехлетней давности и обвинил в организации убийств лидеров Майдана. Также бывший президент предложил провести в Украине референдум о статусе Донбасса.

Свое видение событий Евромайдана Янукович изложил в письме, которое было отправлено мировым лидерам, включая канцлера ФРГ, президентов Франции и США. Напомним, Виктор Янукович бежал из Киева в начале 2014. На родине в отношении него возбуждены уголовные дела по статьям "Госизмена", "Присвоение и растрата имущества", а также "Посягательство на территориальную целостность страны".

  

Другие новости

Коррида по-американски Карыда па-амерыканску 22.02.2017 09:09 / В мире Коррида по-американски

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =