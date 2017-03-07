"Викиликс" опубликовал новый массивный архив секретных документов ЦРУ

8 Марта 2017 09:06

Как пишет газета "Индепендент", он получил название "Убежище 7" и насчитывает почти 9 000 документов с информацией обо всех хакерских ресурсах американских спецслужб. Как отметили в "Викиликс", ЦРУ де-факто утратило контроль над своим хакерским арсеналом. А он позволяет установить слежку над множеством компьютеров по всему миру. Речь идет о программах, позволяющих получить доступ к смартфонам под управлением iOS и Android, ПК под управлением Windows и умным телевизорам компании Samsung.