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"Викиликс" опубликовал новый массивный архив секретных документов ЦРУ
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8 Марта 2017 09:06

"Викиликс" опубликовал новый массивный архив секретных документов ЦРУ

Как пишет газета "Индепендент", он получил название "Убежище 7" и насчитывает почти 9 000 документов с информацией обо всех хакерских ресурсах американских спецслужб. Как отметили в "Викиликс", ЦРУ де-факто утратило контроль над своим хакерским арсеналом. А он позволяет установить слежку над множеством компьютеров по всему миру. Речь идет о программах, позволяющих получить доступ к смартфонам под управлением iOS и Android, ПК под управлением Windows и умным телевизорам компании Samsung.
  

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