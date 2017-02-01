"Викиликс" опубликовал документы, связанные с Марин Ле Пен и Франсуа Фийоном

1 Февраля 2017 19:07

"Пенелопа-гейт". Именно так во французской прессе окрестили скандал с финансовыми махинациями, в котором замешаны фавориты президентской гонки. И это за три месяца до выборов. "Викиликс" заявил о тысячах документов, связанных с Марин Ле Пен и Франсуа Фийоном. К первой - лидеру националистов - имеют отношение более тысячи материалов. Архив второго (кандидата от партии "Республиканцы") насчитывает свыше трех с половиной тысяч файлов. Так, на днях в местной прессе появились материалы, в которых говорится, что жена Фийона Пенелопа не один год числилась его помощником в Национальном собрании и получала зарплату, не выполняя никакой работы. Всего женщина получила около 900 тысяч евро.

Что касается Ле Пен, то ей вменяют фиктивное оформление на работу главы партийного кабинета Катрин Гризе и телохранителя Тьери Лежье в качестве помощников в Европарламенте. В рамках расследования в нижней палате парламента прошли обыски.