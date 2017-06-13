Видеозапись мастерства Брюса Ли вызывает споры

14 Июня 2017 12:08

В Интернете появилась видеозапись, которую уже многие окрестили как единственную реальную схватку Брюса Ли по правилам смешанных боевых искусств, или ММА. Автор собрал уже около 12 миллионов просмотров. Так называемый реальный бой, впрочем, больше похож на спарринг и демонстрацию мастерства Брюса Ли.

По похожим запросам удалось найти аналогичную запись, правда, более продолжительную, где видно, что Брюс Ли самостоятельно вызывает следующего спарринг-партнера на ковер, после чего ученик Ип Мана продолжает показывать свое бесспорно выдающееся мастерство, чем вызывает восторг зрителей и публики в зале.