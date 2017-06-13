В мире
14 Июня 2017 12:08
Видеозапись мастерства Брюса Ли вызывает споры
В Интернете появилась видеозапись, которую уже многие окрестили как единственную реальную схватку Брюса Ли по правилам смешанных боевых искусств, или ММА. Автор собрал уже около 12 миллионов просмотров. Так называемый реальный бой, впрочем, больше похож на спарринг и демонстрацию мастерства Брюса Ли.
По похожим запросам удалось найти аналогичную запись, правда, более продолжительную, где видно, что Брюс Ли самостоятельно вызывает следующего спарринг-партнера на ковер, после чего ученик Ип Мана продолжает показывать свое бесспорно выдающееся мастерство, чем вызывает восторг зрителей и публики в зале.
Другие новости
14.06.2017 12:04 / В мире Грузовик с взрывоопасным газом перевернулся в Канаде
14.06.2017 12:03 / В мире Еврокомиссия начала процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии, Польши и Чехии
14.06.2017 12:02 / В мире В Лондоне горит многоэтажка. Есть погибшие
14.06.2017 09:04 / В мире Мэр Рима попросила правительство Италии больше не присылать в город иммигрантов
14.06.2017 08:08 / В мире На юге Италии столкнулись два поезда
14.06.2017 08:06 / В мире Более 120 человек пострадали в результате обрушения здания в Найроби
14.06.2017 08:02 / В мире На западе Лондона продолжается операция по спасению жителей многоэтажного дома
14.06.2017 07:09 / В мире В Берлине вынесен приговор подросткам-беженцам, которые подожгли бездомного поляка
14.06.2017 07:07 / В мире Еврокомиссия инициировала дело против Чехии, Польши и Венгрии
14.06.2017 07:05 / В мире В Лондоне горит башня Гренфелл
13.06.2017 21:14 / В мире "Исламское государство" угрожает новыми терактами
13.06.2017 19:12 / В мире Призрачный гонщик на дороге Франции
13.06.2017 19:08 / В мире В районе Мосула 750 человек отравились во время совместной трапезы
13.06.2017 15:12 / В мире Жители Украины выстраиваются в огромные очереди, чтобы посетить Польшу
13.06.2017 15:10 / В мире 15 человек считаются пропавшими без вести в результате обрушения дома в столице Кении
13.06.2017 15:06 / В мире В Германии выясняют обстоятельства стрельбы на железнодорожном вокзале в Мюнхене
13.06.2017 12:10 / В мире Французский альпинист без страховки забрался на небоскреб в Барселоне
13.06.2017 12:05 / В мире На популярном курорте в американской Калифорнии выпал снег
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия