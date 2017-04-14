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Видео задержания предполагаемого организатора теракта в питерской подземке обнародовало ФСБ России
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17 Апреля 2017 21:09

Видео задержания предполагаемого организатора теракта в питерской подземке обнародовало ФСБ России

Подозреваемый - выходец из Центральной Азии Аброр Азимов 90-го года рождения - был задержан в Одинцовском районе Московской области. В ведомстве считают, что именно Азимов готовил террориста-смертника Акбаржона Джалилова. Задержанного передали сотрудникам Следственного комитета для допроса. Напомним, жертвами взрыва в метро Петербурга 3 апреля стали 15 человек. Десятки пострадали.

  

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