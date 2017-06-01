Ветеран ВВС США приговорен к 35 годам тюремного заключения за помощь террористам

1 Июня 2017 08:00

Суд Нью-Йорка приговорил к 35 годам тюремного заключения ветерана ВВС США Тайрода Пуга за то, что тот пытался оказать финансовую помощь террористам группировки "Исламское государство". Пуг препятствовал расследованию и хотел уничтожить флеш-карты, на которых хранились доказательства его преступления. Мужчину арестовали в аэропорту Стамбула в 2015. При нем нашли ноутбук, где были материалы пропагандистских фильмов ИГ и сведения о пунктах пропуска через границу Турции и Сирии.