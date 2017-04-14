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Весенняя буря обрушилась на Японию
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18 Апреля 2017 09:03

Весенняя буря обрушилась на Японию

Из-за ливней и шквалистого ветра местные авиакомпании отменили 23 авиарейса. Непогода повлияла на расписание наземного транспорта – в утренние часы наблюдаются задержки в движении электричек и метро. В префектуре Сидзуока за сутки выпало более 250 миллиметров осадков. По всей восточной и северной Японии шквалистый ветер, в префектуре Тиба его скорость 260 метров в секунду.
  

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