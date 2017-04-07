Весь мир продолжает следить за развитием ситуации в Сирии

8 Апреля 2017 21:07

Накануне США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат. Данные о погибших по-прежнему разнятся. По информации сирийского арабского новостного агентства, в списке жертв – девять мирных граждан, в том числе четверо детей. Последние сутки эскалацию конфликта обсуждает Совбез ООН. Правда, безрезультатно. Минобороны России тем временем советует пригласить на базу Шайрат международных экспертов, которые могли бы убедиться в том, что на объекте нет химического оружия. Отметим, именно применение отравляющих веществ стало формальным поводом для удара по сирийскому военному объекту. Ситуацию прокомментировал МИД Беларуси. Внешнеполитическое ведомство нашей страны отметило, что "любые обвинения в использовании запрещенных методов и средств ведения войны должны быть подтверждены компетентными заключениями институтов ООН". Экспертное сообщество тем временем всерьез обеспокоено возможность прямого столкновения между Россией и США. Хронология последних суток - у

Американский удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс стал полной неожиданностью для мирового сообщества. Еще во время предвыборной кампании в США Дональд Трамп обещал - Вашингтон перестанет играть роль мирового жандарма. А за несколько дней до нападения постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявляла, что Белый дом отказался от идеи свергнуть Башара Асада.

Дональд Трамп является не очень популярным президентом, ему необходимо повысить свои рейтинги. Поэтому он, как человек не совсем адекватно воспринимающий ситуацию геополитическую, решил поддаться своему ближайшему окружению, в первую очередь, деятелям из Пентагона и тем, кого в Америке называют "ястребами".

Ранним утром в пятницу американские военные корабли выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шайрат - его использовали ВВС Сирии. Формальным поводом для нападения стала бомбардировка сирийской авиацией города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

Во вторник в этом населенном пункте были распылены некие отравляющие вещества - хлор либо зарин. Погибли около ста человек. Страны Запада обвинили в химатаке официальный Дамаск. Но сирийские военные обвинения отвергают, утверждая, что в результате авиаудара по Хан-Шейхуну военные разбомбили склад с химоружием, который принадлежал боевикам.

Любое применение отравляющих веществ - тяжкое преступление. Виновные в нем предстают перед международным трибуналом. Поэтому в четверг ситуация в провинции Идлиб была вынесена на рассмотрение Совбеза ООН.

Принять итоговую резолюцию членам Совета не удалось. Страны Запада настаивали на однозначной вине Асада, Москва призывала к более тщательному расследованию ЧП. Согласно нормам международного права, вооруженные действия против суверенного государства могут вестись либо в целях самообороны, либо с санкции Совбеза, в котором у России есть право блокировать любые решения.

Несмотря на сомнительную легитимность действий США в Сирии, ракетный удар по Арабской Республике поддержали практически все развитые страны. Резко осудил нападение Иран. Россия назвала атаку беспричинной агрессией против суверенной страны.

Обострение стало поводом для серии чрезвычайных заседаний Совбеза ООН. Последнее завершилось этим утром. Но выработать некую общую позицию страны не смогли.

Эксперты отмечают, что обострение в Сирии вряд ли поспособствует политическому решению кризиса в этой стране. После американского удара в районе аэродрома Шайрат активизировались радикальные группировки. Также аналитики опасаются, что ситуация может привести к открытому противостоянию между Россией и США. Москва уже пообещала усилить сирийскую систему ПВО и отправила в порт Тартус фрегат "Адмирал Григорович", несущий крылатые ракеты "Калибр". Впрочем, ряд политологов отмечает, что агрессия против Сирии вызвана, скорее, внутренними проблемами в самих США и вряд ли перерастет в масштабную кампанию с использованием сухопутных сил, тем более в открытый вооруженный конфликт с Москвой.

Карин фон Хиппель, директор Королевского института оборонных исследований, Великобритания, экс-старший советник контртеррористического бюро Госдепартамента США: "Все это просто хороший пиар. Трамп очень грамотный пиарщик. Именно поэтому удар был таким ограниченным, зато заставил его выглядеть жестким. Он отвлек американское общество от ряда внутренних неудач и некоторых бессмысленных с финансовой точки зрения бюджетных предложений. Ведь лучший способ заставить американцев сплотиться вокруг себя – это внешняя угроза. Старый добрый трюк, который всегда работает".

Насколько сработает старый добрый трюк на этот раз - также неясно. Беглые опросы говорят о том, что у рядовых американцев идеи Пентагона ввязать страну в новый конфликт восхищения не вызывают. На улицы крупных городов США сегодня вышли сотни людей, скандировавших: "Руки прочь от Сирии".

Между тем сегодня сирийские военные заявили, что работа аэродрома Шайрат возобновлена. С территории базы было совершено несколько боевых вылетов. Представители Минобороны Арабской Республики отметили, что в результате американского ракетного удара пострадала инфраструктура аэродрома и часть размещенных на нем боевых машин. Однако взлетно-посадочная полоса уцелела.