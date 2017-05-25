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24 Мая 2017 09:04

Вернуть смертную казнь для преступников-террористов

Вернуть смертную казнь для преступников-террористов предлагает Партия независимости Соединенного Королевства. Она в свое время стала инициатором Брексита. Как заявила член партии Дженис Эткинсон, решение о введении высшей меры должно приниматься жителями Британии. Поэтому вопрос необходимо вынести на референдум.