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Верховная рада Украины приняла закон о стремлении стать членом НАТО
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8 Июня 2017 12:11

Верховная рада Украины приняла закон о стремлении стать членом НАТО

Документ предусматривает дальнейшее углубление сотрудничества Киева с Североатлантическим альянсом для получения статуса участника Организации. При этом курс на вступление в НАТО теперь является основой внешней политики. В ближайшее время документ должен одобрить президент Украины Петр Порошенко.

  

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