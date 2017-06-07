Верховная рада Украины приняла закон о стремлении стать членом НАТО

8 Июня 2017 12:11

Документ предусматривает дальнейшее углубление сотрудничества Киева с Североатлантическим альянсом для получения статуса участника Организации. При этом курс на вступление в НАТО теперь является основой внешней политики. В ближайшее время документ должен одобрить президент Украины Петр Порошенко.