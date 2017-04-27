Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Венгрия завершила строительство второго забора на границе с Сербией
В мире
RSS
Венгрия завершила строительство второго забора на границе с Сербией
Скачать Поделиться

28 Апреля 2017 15:08

Венгрия завершила строительство второго забора на границе с Сербией

Заграждение возводилось, чтобы пресечь проникновение нелегалов на территорию страны. Его общая протяженность - 155 километров, высота - 3 метра. К слову, Венгрия стала первой страной в ЕС, которая запретила въезд приезжим из государств Ближнего Востока и заявила о планах возвести забор от нелегалов.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =