Венгрия завершила строительство второго забора на границе с Сербией

28 Апреля 2017 15:08

Заграждение возводилось, чтобы пресечь проникновение нелегалов на территорию страны. Его общая протяженность - 155 километров, высота - 3 метра. К слову, Венгрия стала первой страной в ЕС, которая запретила въезд приезжим из государств Ближнего Востока и заявила о планах возвести забор от нелегалов.