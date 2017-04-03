Венгрия намерена дать отпор Евросоюзу

4 Апреля 2017 12:10

Власти решили организовать опрос среди граждан о том, как следует относиться к политике ЕС, которая, по их мнению, угрожает независимости страны. В анкете 6 вопросов по миграционной и экономической политике Брюсселя - в частности, квот Евросоюза на размещение в европейских странах беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки. Кроме того, там есть пункты о налогообложении и работе неправительственных организаций.