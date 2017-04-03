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Венгрия намерена дать отпор Евросоюзу
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4 Апреля 2017 12:10

Венгрия намерена дать отпор Евросоюзу

Власти решили организовать опрос среди граждан о том, как следует относиться к политике ЕС, которая, по их мнению, угрожает независимости страны. В анкете 6 вопросов по миграционной и экономической политике Брюсселя - в частности, квот Евросоюза на размещение в европейских странах беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки. Кроме того, там есть пункты о налогообложении и работе неправительственных организаций.

  

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