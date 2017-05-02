В мире
2 Мая 2017 09:00
Венесуэла созывает учредительное собрание
Конституционная ассамблея может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон Боливарианской Республики. Подобное в стране происходило 18 лет назад. Свой шаг президент Венесуэлы объяснил желанием вернуть мир стране, где уже целый месяц проходят многотысячные антиправительственные акции. Во время демонстрации, посвященной празднику Труда, Николас Мадуро также подчеркнул, что хочет, чтобы в парламенте были представители "рабочего класса, а не элит".
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