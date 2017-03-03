4 Марта 2017 12:05

Великобритания после выхода из Евросоюза не должна финансово обеспечивать ранее заключенные соглашения, сумма которых достигает 60-ти миллиардов евро. К такому выводу пришел британский юридический совет. Издание "Таймз" процитировало один из источников в правительстве: "Юристы считают, что после Brexit у ЕС нет оснований требовать выполнения обязательств по договорам, которые Британия заключала в рамках Евросоюза. Такие выплаты могут быть произведены только на основании специального соглашения об урегулировании, которое должны одобрить обе стороны. На данный момент такого документа не существует". Кроме того, источник сравнил Brexit с выходом из гольф-клуба. "Когда уходишь из клуба, продолжать платить не обязан".