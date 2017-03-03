В мире
4 Марта 2017 12:05
Великобритания после выхода из Евросоюза не должна финансово обеспечивать ранее заключенные соглашения
Великобритания после выхода из Евросоюза не должна финансово обеспечивать ранее заключенные соглашения, сумма которых достигает 60-ти миллиардов евро. К такому выводу пришел британский юридический совет. Издание "Таймз" процитировало один из источников в правительстве: "Юристы считают, что после Brexit у ЕС нет оснований требовать выполнения обязательств по договорам, которые Британия заключала в рамках Евросоюза. Такие выплаты могут быть произведены только на основании специального соглашения об урегулировании, которое должны одобрить обе стороны. На данный момент такого документа не существует". Кроме того, источник сравнил Brexit с выходом из гольф-клуба. "Когда уходишь из клуба, продолжать платить не обязан".
Другие новости
04.03.2017 12:19 / В мире Жители Туниса стали свидетелями фантастического шоу
04.03.2017 12:08 / В мире Сотни жителей Лондона едва не провели свои выходные вне дома
04.03.2017 09:11 / В мире Крупный пожар на юге Италии
03.03.2017 21:05 / В мире Пятница была объявлена в Украине днем траура
03.03.2017 19:25 / В мире Около 120-ти гостей из Румынии сбежали из ресторана, оставив неоплаченным счет в две тысячи евро
03.03.2017 19:17 / В мире У американского министра внутренних дел первый рабочий день
03.03.2017 15:07 / В мире Полиция немецкого Гагенау ищет бомбу в городской ратуше
03.03.2017 09:00 / В мире В итальянских Альпах идет поисково-спасательная операция
03.03.2017 08:05 / В мире В Австрии вынесен приговор иракцам, виновным в изнасиловании немецкой туристки
03.03.2017 08:03 / В мире Полиция провела обыск в доме Франсуа Фийона в Париже
03.03.2017 07:10 / В мире Тревога в Брюсселе оказалась ложной
03.03.2017 07:08 / В мире В Украине сегодня день траура по погибшим на шахте во Львове
02.03.2017 21:06 / В мире Жан-Клод Юнкер обнародовал план выхода Евросоюза из кризиса после Брексита
02.03.2017 15:16 / В мире От скандала к скандалу движется предвыборная гонка во Франции
02.03.2017 12:10 / В мире В Сан-Паулу горел квартал трущоб
02.03.2017 12:07 / В мире Глава Еврокомиссии обнародовал план выхода ЕС из кризиса после Brexit
02.03.2017 09:09 / В мире В Сингапуре робот доставляет в номер бутылки с водой, туалетные принадлежности и еду
02.03.2017 09:00 / В мире В пригороде Парижа полиция задержала семью по подозрению в подготовке теракта