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10 Марта 2017 08:03

Великобритания после Брексита перестанет проводить большие выплаты в бюджет Европейского союза

Премьер-министр Тереза Мэй после первого дня саммита ЕС в Брюсселе отметила: люди, проголосовавшие летом за выход из ЕС, в частности, выступали за то, чтобы не платить каждый год большие суммы денег. Мэй также говорит, что Лондон и Брюссель готовы начать переговоры по условиям выхода Великобритании из состава Евросоюза. Она подтвердила, что применит статью 50 Лиссабонского договора о ЕС, которая и запустит Брексит до конца марта.