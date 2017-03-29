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Великобритания официально запустила процедуру выхода из ЕС
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29 Марта 2017 15:07

Великобритания официально запустила процедуру выхода из ЕС

Премьер-министр Тереза Мэй подписала письмо-уведомление, которое уже доставили в Брюссель лично председателю Евросоюза Дональду Туску. Сейчас премьер выступает в парламенте, где было объявлено о начале Брексита. Процесс выхода займет два года. Он происходит в первый раз в истории Евросоюза, поэтому впереди урегулирование множества спорных вопросов. До сих пор непонятно и то, чем Брексит обернется для самой Великобритании. Шотландия, большая часть жителей которой поддерживает идею остаться в ЕС, во вторник одобрила проведение нового референдума о выходе из состава Соединенного Королевства.

 

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