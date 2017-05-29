В мире
30 Мая 2017 12:03
Великобритания может выйти из состава Евросоюза без заключения спецсоглашения с Брюсселем
Об этом заявила премьер-министр Королевства Тереза Мэй на дебатах с лидером лейбористов Джереми Корбином. Мэй пояснила, что Лондон откажется от сделки, если его не устроят условия. Мэй не будет добиваться соглашения любой ценой. Корбин ответил, что конкретно он смог бы убедить Брюссель. Напомним, 8 июня в Великобритании пройдут внеочередные парламентские выборы. Переговоры по Брекситу начнутся 19 июня.
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