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Великобритания может представить сегодня письменный план выхода страны из Евросоюза
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26 Января 2017 09:09

Великобритания может представить сегодня письменный план выхода страны из Евросоюза

Премьер-министр пообещала опубликовать документ после жалоб парламентариев. Тереза Мэй подчеркивает, что будет добиваться сохранения наилучших отношений с европейскими партнерами. Также королевство должно стать более активным членом мирового экономического сообщества. Отметим, чтобы начать Брексит, правительство Великобритании должно заручиться поддержкой парламента.

  

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