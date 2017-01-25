Великобритания может представить сегодня письменный план выхода страны из Евросоюза

26 Января 2017 09:09

Премьер-министр пообещала опубликовать документ после жалоб парламентариев. Тереза Мэй подчеркивает, что будет добиваться сохранения наилучших отношений с европейскими партнерами. Также королевство должно стать более активным членом мирового экономического сообщества. Отметим, чтобы начать Брексит, правительство Великобритании должно заручиться поддержкой парламента.