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Великобритания может начать процесс выхода из ЕС уже 14 марта
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11 Марта 2017 09:05

Великобритания может начать процесс выхода из ЕС уже 14 марта

Об этом сообщает лондонское издание Daily Telegraph. В статье говорится, что во вторник премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй может ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора о Евросоюзе. Ожидается, что днем ранее - в понедельник - законопроект о запуске Брексита одобрят обе палаты британского парламента, после чего билль будет ратифицирован королевой Елизаветой II и обретет статус закона.

  

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