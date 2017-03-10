В мире
11 Марта 2017 09:05
Великобритания может начать процесс выхода из ЕС уже 14 марта
Об этом сообщает лондонское издание Daily Telegraph. В статье говорится, что во вторник премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй может ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора о Евросоюзе. Ожидается, что днем ранее - в понедельник - законопроект о запуске Брексита одобрят обе палаты британского парламента, после чего билль будет ратифицирован королевой Елизаветой II и обретет статус закона.
Другие новости
11.03.2017 12:08 / В мире В Кыргызстане возрождают древнее ремесло охоты с диким беркутом
11.03.2017 12:05 / В мире В Японии вспоминают жертв землетрясения и разрушительного цунами 2011 года
11.03.2017 12:04 / В мире На Мадагаскаре увеличивается число жертв циклона "Энаво"
11.03.2017 12:03 / В мире Современный мир наблюдает крупнейший гуманитарный кризис
11.03.2017 12:02 / В мире ЧП в немецком Гамбурге
11.03.2017 09:04 / В мире На Перу обрушились сильнейшие за последние десятилетия наводнения
10.03.2017 21:22 / В мире Лидеры стран Евросоюза не хотят единой прокуратуры
10.03.2017 19:06 / В мире В Гааге завершились слушания по иску, который инициировала Украина
10.03.2017 19:03 / В мире ДТП в Непале
10.03.2017 19:02 / В мире Плотный туман стал причиной крушения вертолета в Стамбуле
10.03.2017 15:06 / В мире Посетители зоопарка в венгерском городе Ньиредьхаза впервые увидели тройку белых львят
10.03.2017 15:05 / В мире В Стамбуле потерпел крушение пассажирский вертолет
10.03.2017 15:03 / В мире Главы стран и правительств ЕС не поддержали создание общеевропейской прокуратуры
10.03.2017 12:06 / В мире В США ураганный ветер едва не сдул четырехлетнюю девочку
10.03.2017 12:04 / В мире В Брюсселе второй день саммита Евросоюза
10.03.2017 09:09 / В мире Президента Южной Кореи Пак Кын Хе официально отстранили от власти
10.03.2017 09:05 / В мире Из-за обрушения моста в Италии погибли два человека
10.03.2017 09:02 / В мире В Дюссельдорфе расследуют нападение на людей на вокзале