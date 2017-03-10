Великобритания может начать процесс выхода из ЕС уже 14 марта

11 Марта 2017 09:05

Об этом сообщает лондонское издание Daily Telegraph. В статье говорится, что во вторник премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй может ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора о Евросоюзе. Ожидается, что днем ранее - в понедельник - законопроект о запуске Брексита одобрят обе палаты британского парламента, после чего билль будет ратифицирован королевой Елизаветой II и обретет статус закона.