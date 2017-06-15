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Великобритания и ЕС договорились о дате начала переговоров по Brexit
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16 Июня 2017 07:05

Великобритания и ЕС договорились о дате начала переговоров по Brexit

Первый раунд пройдет уже в понедельник, 19 июня. Официальные представители Брюсселя и Лондона обсудят детали выхода королевства из Евросоюза. Брюссель прежде всего интересуют гарантии для граждан ЕС, живущих в Великобритании, и выполнение этой страной всех финансовых обязательств. Великобритания в свою очередь попытается договориться о двустороннем соглашении о свободной торговле, поскольку премьер-министр Тереза Мэй намерена вывести страну за пределы внутреннего европейского рынка и таможенного союза. Переговоры по Brexit должны завершиться до марта 2019 года.

  

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