Великобритания и ЕС договорились о дате начала переговоров по Brexit

16 Июня 2017 07:05

Первый раунд пройдет уже в понедельник, 19 июня. Официальные представители Брюсселя и Лондона обсудят детали выхода королевства из Евросоюза. Брюссель прежде всего интересуют гарантии для граждан ЕС, живущих в Великобритании, и выполнение этой страной всех финансовых обязательств. Великобритания в свою очередь попытается договориться о двустороннем соглашении о свободной торговле, поскольку премьер-министр Тереза Мэй намерена вывести страну за пределы внутреннего европейского рынка и таможенного союза. Переговоры по Brexit должны завершиться до марта 2019 года.