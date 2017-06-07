Великобритания готовится выбрать новый парламент

7 Июня 2017 21:12

Завтра в стране день голосования. Эксперты называют кампанию вотумом доверия к действующему правительству и его главе Терезе Мэй. Причем за несколько недель до выборов опросы прочили консерваторам уверенную победу, сейчас же расклад для "тори" не слишком радужный. Голосование пройдет в условиях повышенных мер безопасности - после серии терактов в Великобритании объявлен критический уровень угрозы. А одним из наиболее актуальных вопросов для избирателей становится уже не Брексит, а внутренняя безопасность.

Подробнее Юрий Козлов. В начале весны опросы говорили о серьезном превосходстве консерваторов над лейбористами. И, назначая досрочные парламентские выборы, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй наверняка была уверена в своей победе. Но череда роковых для страны обстоятельств изменила ситуацию. Сейчас консерваторы по-прежнему считаются фаворитами гонки, но разрыв между "тори" и лейбористами минимален.

В числе причин, повлиявших на снижение рейтинга Мэй, эксперты называют серию терактов (сразу три громких нападения всего за два с половиной месяца) и кибератаку на британские госпитали. Оппоненты обвиняют Мэй в сокращении финансирования служб безопасности и национальной системы здравоохранения. Кроме того, сама кампания консерваторов была довольно неубедительной. К примеру, еще в апреле премьер-министр отказалась от участия в теледебатах.

На этом фоне Мэй пытается упрочить позиции. В преддверии голосования премьер заявила о намерении ужесточить законодательство для борьбы с радикалами. Речь в числе прочего идет о больших сроках для осужденных за терроризм и упрощении депортации мигрантов, подозреваемых в экстремизме.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, лидер Консервативной партии Великобритании: "Брексит важен, потому что это основа для всего. А теперь подумайте, у кого есть воля и план, чтобы выполнить эту работу. Не забывайте, что переговоры по Брекситу начнутся через 11 дней после выборов, и если мы потеряем хотя бы 6 кресел, мы утратим большинство. Но есть и другая причина, по которой ваш выбор важен как никогда - это быстроменяющая и быстрорастущая угроза экстремизма, с который мы никогда прежде не сталкивались".

С одной стороны, такая решимость позволила лидеру консерваторов отыграть пару пунктов. С другой, дала повод для критики со стороны главного соперника - Джереми Корбина (он возглавляет лейбористскую партию). Корбин назвал изменение законов попранием демократии и призвал действующую главу правительства уйти в отставку.

Впрочем, Корбин тоже не идеальный кандидат. В британских СМИ его часто называют "неизбираемым" политиком. Идеи лидера лейбористов слишком левые даже для левоцентристской партии. К примеру, Корбин предлагает вернуть под контроль государства почту и железные дороги, а также сделать бесплатными детские сады и школьные завтраки. Средства на социалку политик планирует изыскать за счет заморозки пенсий и повышения налогов для богатых. Кроме того, Корбин в отличие от многих сопартийцев поддерживает Брексит, но выступает за более мягкую позицию на переговорах с ЕС. Многие жители Альбиона опасаются, что этот человек не сможет отстоять интересы королевства так, как это сделает решительная и бескомпромиссная Тереза Мэй.

Избирательные участки в Великобритании откроются завтра в 7 утра по местному времени. Итоги голосования станут известны в пятницу около полудня.