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Великобритания должна Евросоюзу почти два миллиарда евро таможенных пошлин
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9 Марта 2017 12:02

Великобритания должна Евросоюзу почти два миллиарда евро таможенных пошлин

К такому выводу пришли сотрудники Европейского бюро по борьбе с мошенничеством. Эта сумма образовалась из-за серых операций с платежами. При этом эксперты уверяют, что Лондон не прекратил подобную практику. Решение о финансовых претензиях примет Еврокомиссия. Британская таможня все последние утверждения восприняла всерьез и планирует тщательно их расследовать.

  

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