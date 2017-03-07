Великобритания должна Евросоюзу почти два миллиарда евро таможенных пошлин

9 Марта 2017 12:02

К такому выводу пришли сотрудники Европейского бюро по борьбе с мошенничеством. Эта сумма образовалась из-за серых операций с платежами. При этом эксперты уверяют, что Лондон не прекратил подобную практику. Решение о финансовых претензиях примет Еврокомиссия. Британская таможня все последние утверждения восприняла всерьез и планирует тщательно их расследовать.