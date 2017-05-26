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Вечером в Каннах будут вручены призы кинофестиваля
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28 Мая 2017 12:04

Вечером в Каннах будут вручены призы кинофестиваля

Кому достанется “Пальмовая ветвь”? Вечером в Каннах будут вручены призы юбилейного 70-го кинофестиваля. Программу нынешнего года критики называют достаточно неоднозначной. Несколько фильмов вызвали споры и даже скандалы. Тем не менее большинство фаворитов (главных претендентов на "Золотую пальмовую ветвь") уже определены. Это "120 ударов в минуту" французского режиссера Робена Кампийо, "Сияние" Наоми Кавасе из Японии и "Фабрика ничего" португальца Педро Пиньо. Первые серии 3-го сезона "Твин Пикса" стали настоящей сенсацией на Каннском кинофестивале. На показе в зале присутствовал Дэвид Линч – режиссер культового сериала, снятого 25 лет назад.

  

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