Важные заявления звучали в американском сенате

12 Января 2017 07:12

Здесь прошли слушания по кандидатуре Рекса Тиллерсона в качестве госсекретаря США. Бывшему главе нефтяной компании "Эксон Мобил" задавали острые вопросы, в том числе о России. Он отметил, что Вашингтон должен стремиться к сотрудничеству с Москвой там, где это возможно. То есть не всегда быть соперниками, а периодически выступать и партнерами. Сам подход в отношениях с Россией должен предполагать стимулирование, сказал Тиллерсон. Он также подчеркнул, что механизм санкций бьет по интересам самих Штатов.